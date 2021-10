Exposition photos “Ce que l’oeil ne voit pas” Mairie Escalquens, 7 novembre 2021, Escalquens.

Exposition photos “Ce que l’oeil ne voit pas”

du dimanche 7 novembre au dimanche 28 novembre à Mairie Escalquens

Auteur et photographe autodidacte, le travail artistique de Jean Garcia s’inscrit à mi-chemin entre la photographie humaniste et le documentaire social. De 2015 à 2018, Jean Garcia part à la rencontre de personnes déficientes visuelles, aveugles ou malvoyantes. De ces échanges, il décide de ne pas photographier le handicap mais de s’intéresser seulement à l’identité de ces hommes et de ces femmes d’Occitanie. À travers une quizaine de compositions photographiques couleur, le photographe cherche à mettre en exergue les passions et les talents de ses modèles. Leur volonté de vivre pleinement leur vie. L’exposition se tiendra du 7 au 28 novembre 2021, à la Mairie d’Escalquens: les mercredis et les vendredis de 14h30 à 18h, les samedis de 14h à 17h et les dimanches de 10h à 13h. Entrée libre. Pass sanitaire obilgatoire. Renseignements : 05 62 71 56 78 Exposition proposée par la commission communale accessibilité et le CCAS d’Escalquens.

Entrée libre, pass sanitaire obligatoire

Exposition de photos par le photographe Jean Garcia,

Mairie Escalquens Place Francois Mitterrand – Escalquens Escalquens Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

