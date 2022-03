Exposition photos « Caen la mer à vos côtés » Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Exposition photos « Caen la mer à vos côtés »
Galerie Delobel Esplanade Lofi
Ouistreham
2022-04-08 – 2022-04-14

Caen la mer est mobilisée jour après jour pour faciliter le quotidien de ses habitants en proposant des services de proximité et des équipements de qualité. Vous ne le savez peut-être pas mais, pour y parvenir, plus de 2 000 agents de la Communauté urbaine sont à l'œuvre tous les jours. Venez donc découvrir leurs visages et leurs témoignages pour en savoir un peu plus sur ceux qui prennent soin de votre quotidien.

Contact: ouistreham@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 97 18 63

