[Exposition photos] Bouilles de quartier
Maison Jacques Prévert, 81 Rue Montigny, Dieppe
28 février 2023 - 4 mars 2023

Adoptez le point de vue des enfants sur le quartier de Janval à Dieppe grâce à cette exposition construite en deux volets 1. Accompagnés par la photographe professionnelle Justine Decroix, des enfants de 6 à 12 ans ont réalisés des photographies urbaines, des portraits voire des autoportraits à Janval. 2. Justine Decroix présente ses photographies sur le thème « du béton à la mer » capturées à Dieppe. L'équipe de la maison Jacques Prévert évoque une « […] exposition [qui] explore les contrastes entre la vie urbaine et la nature, en se focalisant sur les quartiers de la ville qui bordent les côtes maritimes. » In Les Informations Dieppoises du 24 février 2023

+33 2 35 82 71 20

