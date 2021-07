Tournehem-sur-la-Hem Bibliothèque municipale Pas-de-Calais, Tournehem-sur-la-Hem Exposition photos Bibliothèque municipale Tournehem-sur-la-Hem Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

L’exposition sera une évocation des lignes de chemin de fer d’intérêt local dans l’ancien canton d’Ardres à partir de documents, photographies et anecdotes rassemblées par Jean-Victor Lossent, de l’association des Amis de l’Orgue de Tournehem. « traces de la vie ferroviaire dans la région : Le petit train d’Anvin » Bibliothèque municipale Place de la Comtesse Mahaut d’Artois 62890 Tournehem-sur-la-Hem Tournehem-sur-la-Hem Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

