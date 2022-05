Exposition photos Bellou-en-Houlme Bellou-en-Houlme Catégories d’évènement: BELLOU EN HOULME

Orne

Exposition photos Bellou-en-Houlme, 13 juin 2022, Bellou-en-Houlme. Exposition photos médiathèque jardin culturel Bellou-en-Houlme

2022-06-13 – 2022-10-31 médiathèque jardin culturel

Bellou-en-Houlme Orne Exposition photos sur les paysages du marais du Grand Hazé.

Des jeunes et des adultes ont exploré le marais du Grand Hazé en avril et mai pour vous faire partager leurs clichés “coup de coeur” Exposition photos sur les paysages du marais du Grand Hazé.

