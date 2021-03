Exposition photos « Aux Champs Citoyens » – » Deomp d’ar Park ! » Ti ar Vro – Bro Gwened, 22 mai 2021-22 mai 2021, Vannes.

Exposition photos « Aux Champs Citoyens » – » Deomp d’ar Park ! »

du samedi 22 mai au samedi 19 juin à Ti ar Vro – Bro Gwened

_**Organisé dans le cadre de la Fête de la Bretagne / Gouel Breizh**_

_**INAUGURATION SAMEDI 22 MAI : FEST TI AR VRO #2**_

C’est sous l’impulsion de Catherine, l’une des quatre photographes lancés

dans un projet de grande envergure, que cette idée de photographier les

acteurs de la production d’alimentation « Bio », locale, artisanale prend vie,

grandit, s’étoffe, mûrit.

Plus d’un an déjà que Catherine, Joëlle, Marc, Jérôme, appareils en bandoulière, arpentent le Pays de Vannes photographiant ces producteurs Bretons, le plus souvent jeunes, décidés à sortir de l’agriculture intensive.

_**Maraîchers, éleveurs, fromagers, paysans boulangers, cultivateurs, brasseurs, autant de volontés d’offrir une alternative aux habitants du Pays de Vannes.**_

C’est ici, au gré de ces photos, que nous nous sommes aperçus que nous devons beaucoup à ces animaux, que nous devons beaucoup à ceux et celles qui plient le dos pour faire pousser nos légumes dans le respect de cette si belle Terre, dans le respect de notre santé et aux autres qui, cueillent, qui récoltent, qui brassent et nous offrent à boire car il fait bien soif quelques fois.

_**Puissent nos photographies vous offrir à votre tour un peu de ce que nous avons appris, de ce que nous avons vécu et continuons à vivre auprès de ces producteurs. Puissent nos photographies vous informer, vous intéresser, vous faire sourire ou interroger, vous enchanter, vous donner envie de « changer de logiciel »… si ce n’est déjà fait.**_

entrée libre

Réalisée par le Club Photo IUT de Vannes sur des producteurs bio du Pays de Vannes

Ti ar Vro – Bro Gwened 3 rue de la Loi, Vannes Vannes Centre – Le Port Morbihan



