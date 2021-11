Exposition photos « Au ras du sol » Avranches, 4 décembre 2021, Avranches.

Exposition photos « Au ras du sol » Saint-Martin-des-Champs Place de la mairie Avranches

2021-12-04 – 2021-12-05 Saint-Martin-des-Champs Place de la mairie

Avranches Manche

Exposition suite au concours photos organisé par l’association Culture et Loisirs à Saint-Martin-des-Champs (date limite de participation le 18 novembre), sur le thème « Au ras du sol ».

Rendez-vous le samedi de 14h30 à 17h30 et le dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.

Remise des prix le dimanche à 17h30, à la salle de la Bourdonnière : 3 prix du Jury et 1 prix du Public.

Entrée gratuite.

cultureetloisirs50@orange.fr

