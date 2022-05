EXPOSITION PHOTOS “AU COEUR DE LA BRETAGNE” par Sylvain Baron Plounéour-Ménez Plounéour-Ménez Catégories d’évènement: Finistère

EXPOSITION PHOTOS "AU COEUR DE LA BRETAGNE" par Sylvain Baron Plounéour-Ménez, 14 mai 2022

2022-05-14 14:00:00 – 2022-05-22 18:00:00 Place du 19 Mars Ancienne Poste

Venez découvrir les magnifiques clichés de Sylvain Baron, à l'ancienne Poste de Plounéour Ménez. Ouvert le samedi et le dimanche de 14h à 18h.

