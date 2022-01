Exposition photos agence Magnum Besançon, 31 janvier 2022, Besançon.

Exposition photos agence Magnum Les Oiseaux 48 Rue des Cras Besançon

2022-01-31 – 2022-01-31 Les Oiseaux 48 Rue des Cras

Besançon Doubs Besançon

La sélection d’images revient sur 60 ans de mobilisation pour les droits humains et témoigne de la pluralité des combats que nous portons.

De la lutte pour les droits civiques aux États-Unis aux mobilisations actuelles pour plus de justice climatique, du combat contre les disparitions forcées en Amérique du Sud durant les années 1970 et 1980 aux persécutions dont sont aujourd’hui victimes les personnes rohingyas au Myanmar, de la fin de l’apartheid en Afrique du Sud aux menaces récurrentes sur le droit à l’avortement… Cette exposition met en lumière 20 photographies étroitement liées aux causes que nous défendons et aux actions que nous menons.

Ce travail photographique tire sa force des prises de conscience qu’il provoque.

https://www.amnesty.fr/magnum-photos-amnesty-international

Les Oiseaux 48 Rue des Cras Besançon

