Cahors Lot Vidéo de l’exposition : https://www.youtube.com/watch?v=aJeECphaZ5A La Maison Lagrive présente “Fragments de Mémoire” une exposition de photos de Dominique BIRY, consacrée à l’atelier de Marc Petit. L’occasion de découvrir ou re-découvrir dans le jardin et le showroom de la maison-galerie de nombreuses oeuvres du sculpteur. Nous aurons le plaisir de vous accueillir vendredi 17-samedi 18-dimanche 19 décembre, de 14h à 19 h, avec un vin chaud de Noël. maisonlagrive@gmail.com +33 7 67 35 57 22 Vidéo de l’exposition : https://www.youtube.com/watch?v=aJeECphaZ5A ©ateliermarcpetit

