Exposition photographiques d’Eric Dargent – Du 25 mars au 19 juin Espace numérique Germaine Chaumel Blagnac, lundi 25 mars 2024.

Exposition photographiques d’Eric Dargent – Du 25 mars au 19 juin A l’espace Chaumel, dans le cadre des Olympiades Culturelles 25 mars – 19 juin Espace numérique Germaine Chaumel Renseignements

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-25T09:00:00+01:00 – 2024-03-25T12:00:00+01:00

Fin : 2024-06-19T09:00:00+02:00 – 2024-06-19T12:00:00+02:00

Des photos pour nous faire vibrer et voyager au creux des vagues du monde entier en compagnie du champion de parasurf Eric Dargent.

Espace numérique Germaine Chaumel Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 71 76 01 »}, {« type »: « email », « value »: « espacechaumel@mairie-blagnac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mairie-blagnac.fr/culture/olympiades-culturelles »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/ericdargent/?hl=fr »}]

