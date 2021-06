Nantes CSC Bourderies Loire-Atlantique, Nantes Exposition photographique Voyages Intérieurs – avec Handi’ArtMix- Printemps des Fragilités CSC Bourderies Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Exposition photographique Voyages Intérieurs – avec Handi’ArtMix- Printemps des Fragilités CSC Bourderies, 24 juin 2021-24 juin 2021, Nantes. 2021-06-24 Exposition du 4 juin au 6 juillet 2021

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : oui Exposition du 4 juin au 6 juillet 2021 Dans le cadre des ateliers pour Handi’ArtMix, pendant les différents confinements, en visioconférence, Guillaume Noury a accompagné les participants à suivre les traces des grands maîtres en photographie en mettant l’accent sur ceux qui privilégient le travail de la lumière sur leur quotidien. En résulte une exposition poétique où les abstractions laissent les imaginaires se développer. Dans le cadre du Printemps des Fragilités organisé par le Collectif Fragilités-Partage. CSC Bourderies 2A Rue de Saint Brévin Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu CSC Bourderies Ville Nantes lieuville CSC Bourderies Nantes