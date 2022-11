EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE Vendémian Vendémian Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Vendémian Le Club photos Vendémianais organise sa première exposition photographique : « Séries en 4 vues » pour laquelle seize photographes parmi ses 20 adhérents ont choisi des thèmes diversifiés, présentations sur grilles d’exposition et également de cimaises.

Les thèmes abordés permettront aux visiteurs de déambuler parmi divers univers. Un studio portraits sera également installé à cette occasion afin que petits et grands puissent gratuitement se faire photographier seul, en famille ou entre amis.

Vernissage le samedi à 11 heures.

