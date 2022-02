Exposition photographique trilingue : Entrée dans la danse 1 Quai Armez,Saint – Brieuc, 5 mars 2022, Saint-Brieuc.

du samedi 5 mars au samedi 26 mars à 1 Quai Armez, Saint – Brieuc

De Haute ou de Basse Bretagne, en fest-noz* ou en fest-deiz, en costume ou en tee-shirt, en ronde, en couple ou en quadrille, la danse est un élément central de la culture bretonne. Issue en 2020 de la fusion des confédérations Kendalc’h et War‘l leur, Kenleur rassemble 22 000 passionnés qui au sein des cercles celtiques participent à maintenir une culture bretonne vivante à travers ses danses, ses langues et ses costumes. À la fois soucieux de transmettre nos traditions et ancrés dans la modernité, les groupes de danse bretonne font souffler un vent de créativité et de renouveau sur leurs chorégraphies, inscrivent le Plinn, le Passepied, l’An-dro, l’Hanter-dro et les dizaines de danses qui constituent notre patrimoine dans le vingt-et-unième siècle. Telenn, la fédération des associations culturelles du Pays de Saint-Brieuc tenait cette année à leur rendre hommage à travers cette exposition photographique « Entrée dans la danse ». Plusieurs cercles celtiques sont prêts à vous accueillir sur notre territoire. Alors, entrez dans la danse ! * Depuis 2012, le fest-noz breton est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

Entrée libre, gratuit

Exposition co-organisée par Telenn et Kenleur Côtes d’Armor.

1 Quai Armez,Saint – Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor



