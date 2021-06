Exposition photographique « Terres cathares, Terres de lumières » Musée du catharisme / Maison des mémoires, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Mazamet.

Exposition photographique « Terres cathares, Terres de lumières »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du catharisme / Maison des mémoires

Depuis plus de 25 ans, Philippe Contal parcourre les « terres cathares ». D’une histoire qui prend ses racines au cœur d’un Moyen Âge guerrier, son intérêt l’a conduit à la passion pour les citadelles perchées, les mégalithes enchantés, les cascades au voile blanchâtre, les grottes mystérieuses… Nature et monuments parsèment ce paysage aux couleurs et mouvements enchanteurs. De plus en plus souvent, il travaille la photographie en mode nocturne, au rythme des saisons, de la lune et de la météo. Il redécouvre ainsi un territoire auquel la nuit apporte une nouvelle vie… « Terres cathares, terres de lumière » est une exposition qui vous invite à partager ensemble ses multiples voyages en pays cathare. Vous y découvrirez certains lieux que la lumière du jour enveloppe de multiples couleurs, comme un arc en ciel qui aurait fondu dans le paysage. Vous trouverez également plusieurs lieux pris en mode nocturne. La lune, les étoiles et la Voie lactée enchantent le ciel. Sous la voûte étoilée, la magie remplit l’espace et les cœurs….

Musée du catharisme / Maison des mémoires Rue des Casernes, 81200, Mazamet Mazamet Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00