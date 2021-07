Thiers Thiers Puy-de-Dôme, Thiers Exposition photographique : Tableaux de classe des écoliers thiernois Thiers Thiers Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Thiers

Exposition photographique : Tableaux de classe des écoliers thiernois
2021-07-03 16:30:00 – 2021-07-03 20:30:00
Musée de la Coutellerie
58 rue de la coutellerie
Thiers

Thiers Puy-de-Dôme Inspirée du Getty Challenge, cette exposition en plein air met en valeur le travail artistique réalisé par trois classes de CE2 et de CM des écoles Emile Zola et du Fau, en collaboration avec le musée de la Coutellerie. dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Musée de la Coutellerie
58 rue de la coutellerie
Thiers