Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées, Lourdes Exposition photographique “Pyrénight” Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes

Exposition photographique “Pyrénight” Lourdes, 12 novembre 2021, Lourdes. Exposition photographique “Pyrénight” Galerie le Palais Avenue Maréchal Foch Lourdes

2021-11-12 – 2021-11-20 Galerie le Palais Avenue Maréchal Foch

Lourdes Hautes-Pyrénées Exposition photographique “Pyrénight” de Christophe Cieslar Du vendredi 12 au samedi 20 novembre 2021 À la Galerie Le Palais de 10h à 12h et de 14h à 17h. Venez visiter l’exposition photographique “Pyrénight” à la galerie le Palais de Lourdes du 12 au 20 novembre 2021. +33 5 62 42 54 57 https://www.lourdes.fr/culture-sport-loisirs/agenda-des-manifestations/1507-exposition-photographique-de-christophe-cieslar Exposition photographique “Pyrénight” de Christophe Cieslar Du vendredi 12 au samedi 20 novembre 2021 À la Galerie Le Palais de 10h à 12h et de 14h à 17h. Galerie le Palais Avenue Maréchal Foch Lourdes

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lourdes Autres Lieu Lourdes Adresse Galerie le Palais Avenue Maréchal Foch Ville Lourdes lieuville Galerie le Palais Avenue Maréchal Foch Lourdes