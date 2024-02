EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE: PORTRAITS D’HIER À LA LUMIÈRE D’AUJOURD’HUI mairie de Hombourg-Haut Hombourg-Haut, vendredi 1 mars 2024.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE: PORTRAITS D’HIER À LA LUMIÈRE D’AUJOURD’HUI mairie de Hombourg-Haut Hombourg-Haut Moselle

Exposition de photographies de Monsieur Pierre NIEDERLENDER, intitulée « Portraits d’hier à la lumière d’aujourd’hui ».

Photographe portraitiste depuis 2010, il élabore son art dans son studio à Longeville-Lès-Saint-Avold. Sa technique, affinée au Centre de formation de L’atelier de Charles à Metz, atteste de son engagement envers la qualité.

Avec deux expositions mémorables sur la ville et ses lumières ainsi que des paysages marins, Pierre a évolué vers les portraits fine art. Sa fierté émane particulièrement de cette exposition, où son amour pour les visages, les attitudes et l’ambiance intime des peintures flamandes et italiennes transparaissent.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 13:30:00

fin : 2024-03-20 17:15:00

mairie de Hombourg-Haut 17 Rue de Metz

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

