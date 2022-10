Exposition photographique « Poésie de l’équilibre » au Chenal, 1 novembre 2022, .

Exposition photographique « Poésie de l’équilibre » au Chenal



2022-11-01 – 2023-03-31

Photographe amateur, Arnaud Arcizet pratique le rock balancing (ou stone balancing), art qui consiste à superposer naturellement des pierres en jouant avec la gravité, le contrepoids, et les points de pression, l’idée étant de trouver avec patience et minutie la façon d’agencer les pierres choisies de manière à créer un édifice le plus harmonieux et spectaculaire possible pour que ce dernier tienne comme par miracle.

Les règles de cette pratique exigent de toujours laisser le lieu d’édification aussi vierge qu’au départ, ce qui veut dire qu’une fois bâtie, sa sculpture est photographiée puis démantelée pour que chaque pierre retrouve son emplacement d’origine et en faisant toujours en sorte de ne jamais prendre de pierre abritant ou hébergeant la moindre trace de vie animale…

Toutes ces sculptures n’existent donc plus mais on peut les retrouver sur les pages d’un livre, Haïku de l’équilibre (Éditions Géorama), dont les textes d’une rare finesse sont signés Jacques Poullaouec.

+33 2 98 89 54 36 http://www.lechenal.fr/

