Exposition photographique « Plumes » par Patrice Mariolan

2022-08-09 – 2022-09-10

Capbreton

Landes

« Fascinants oiseaux de nos contrées et d’ailleurs ! Ils ressentent, expriment, réagissent, en êtres singuliers. Jet de lumière dans la transparence des barbules déployées, virtuoses des turbulences, ils sont à chaque instant notre inaccessible rêve d’lcare. »

Les oiseaux ont pris une place importante dans le travail du photographe animalier landais Patrice Mariolan. Sa proximité avec la nature et la photo ont affirmé son respect du vivant. Fasciné par les prouesses et la grâce de leur vol, il a choisi le noir et blanc pour épurer l’image et conduire le regard à l’essentiel de l’attitude, du mouvement, de l’action. Patrice Mariolan nous invite ici à découvrir grues cendrées, hérons pourprés, oiseaux de nos contrées et d’ailleurs.

+33 5 58 72 96 05

