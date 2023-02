Exposition photographique Place de la République, 8 avril 2023, Nay Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay Nay.

Exposition photographique

Maison Carrée Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques Place de la République Maison Carrée

2023-04-08 – 2023-04-22

Place de la République Maison Carrée

Nay

Pyrénées-Atlantiques

Nay

EUR 0 0 Exposition « Le Gave dans tous ses états » par l’Atelier Photographique du Pays de Nay. Une exposition visible le mardi, mercredi, samedi 10h-12h / 15h-18h et jeudi, vendredi 15h-18h.

En tant qu’atelier photographique, l’objectif est de poser un autre regard sur des paysages qui font partie de notre quotidien et d’exposer une palette d’instants saisis & uniques selon nos sensibilités, nos goûts photographiques & artistiques et nos compétences techniques. Surprendre, Plonger dans une ambiance, Susciter une émotion, Evoquer un souvenir dans notre mémoire collective ou ou personnelle. Tout en vous présentant des lieux connus et plus confidentiels…

+33 6 09 84 36 48 Atelier photo Pays de Nay

©APPDN

Place de la République Maison Carrée Nay

