A travers l'épreuve des éléments, égarons-nous dans des phénomènes qui n'ont d'inconnu ou d'abstrait que ce que nous n'y avons pas vu. Cette série est née d'une recherche sur les cinq éléments que sont le bois, l'eau, la terre, le métal et le feu – dont les qualités graphiques m'ont fasciné depuis longtemps. Elle repose aussi sur la pensée chinoise pour laquelle tout phénomène de l'univers résulte d'un cycle instable d'engendrement et de destruction entre ces cinq éléments. Combinaisons photographiques de ces 5 éléments, les « Phénographies » reproduisent ainsi des phénomènes à découvrir par chacun, à partir de son vécu ou de son imagination.

Francis Teynier

