Exposition Photographique : Petits Formats de Marion Dubuc Fécamp, 9 juillet 2022

Exposition Photographique : Petits Formats de Marion Dubuc

Librairie Le Chat Pitre 1 Quai Bérigny Fécamp Seine-Maritime

2022-07-09 – 2022-08-31

Librairie Le Chat Pitre 1 Quai Bérigny

Fécamp

Seine-Maritime

Venez découvrir les photographies de Marion Dubuc.

Presque toutes les photos ont été prises à Fécamp. Son choix est double pour ce nouvel accrochage : de la couleur et ses pieds…Bon, il y a aussi de la rouille, des murs, des pavés, bref des matériaux qui ont du vécu. Marion aime les éléments qui jouent entre eux, se répondent : une coulée d’eau sur le sable.

Née le 12 mai 1977 un jeudi, veille d’un vendredi 13, à 6h15 à Fécamp, Marion a commencé à prendre des photos pendant son voyage de deux mois en Inde en 2004. Elle a fait 50 pellicules de 36 poses qu’elle compte numériser et retravailler.

Maintenant, elle a un appareil de bonne qualité mais elle aime le côté instantané du smartphone, sa focale fixe et sa discrétion.

Marion est la fille de Maurice Dubuc, peintre. Quand elle était toute jeune enfant, elle aimait passer du temps dans l’atelier de son père et y a un peu peint.

Pour continuer sa série des pieds, elle cherche des chaussures bleu canard…Vous pouvez l’aider ?

Vernissage le samedi 9 juillet à partir de 16h30 en présence des musiciens de BTP (Brailleurs de Tubes Populaires).

Du Samedi samedi 9 juillet au mercredi 31 août

Du mardi au Samedi de 10h à 19h et le Dimanche de 10h à 12h30

Librairie Le Chat Pitre – 1 quai Bérigny 76400 FÉCAMP

+33 2 35 10 12 54 https://www.librairielechatpitre.com/

Librairie Le Chat Pitre 1 Quai Bérigny Fécamp

