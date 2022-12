Exposition photographique « Paysages d’islande » Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône La démarche artistique de Michel Mirabel est calme et réfléchie. Il transporte dans des paysages veloutés, tout en douceur, grâce à sa technique très personnelle et ses tirages “coton” ou bien dans l’instant et l’instinct dans des

séries sur l’humain.



Ses recherches conduisent son travail de photographe à questionner l’univers

des « mots ‘maux’ sur les murs » en leur donnant une nouvelle dimension au travers de ses Miragraphies©.



Son univers protéiforme le conduit à reprendre les chemins des origines

Exposition temporaire « Paysage d'Islande » de Michel Mirabel au hall d'expo 233 situé dans la Maison Pour Tous. +33 4 13 29 50 83

