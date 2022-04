EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE “PASTORALISME ET TRADITIONS” Grenade, 29 avril 2022, Grenade.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE “PASTORALISME ET TRADITIONS” ESPACE L’ENVOL 1 Rue Paul Bert Grenade

2022-04-29 – 2022-06-04 ESPACE L’ENVOL 1 Rue Paul Bert

Grenade Haute-Garonne Grenade

Au fil des quatre saisons, cette EXPOSITION retrace les journées de Pierre, un vieux berger du pays de Luchon qui a consacré toute son existence à ses moutons , et assumé avec fierté son attachement indéfectible aux traditions et à la mémoire des anciens. Dans ses magnifiques photographies, l’autodidacte Jean Garcia met en exergue la rudesse d’une vie, les contraintes de la nature en montagne et les exigences quotidiennes d’un troupeau dans les Pyrénées.

Accès : Bibliothèque municipale aux horaires d’ouverture. Programmation municipale. Entrée Gratuite. Ne manquez pas la CONFERENCE photographique « Pastoralisme et Traditions » animée par l’auteur des photographies Jean Garcia, qui sera donnée le vendredi 6 mai à 19h à la bibliothèque municipale, suivie par le VERNISSAGE de l’exposition. Programmation municipale. Entrée Gratuite. Enfin pour compléter ce programme pyrénéen, le samedi 21 mai à 19h30, le chœur d’hommes Barlounguère de St Girons, viendra donner un CONCERT et réchauffer de ses plus belles chansons l’Eglise de Grenade à l’occasion de cette exposition sur les Pyrénées.

Programmation municipale. Entrée Gratuite.

La municipalité de Grenade propose une exposition photographique de Jean Garcia sur les traditions pastorales dans les Pyrénées !

culture@mairie-grenade.fr +33 5 81 33 02 35 http://www.mairie-grenade.fr/

Au fil des quatre saisons, cette EXPOSITION retrace les journées de Pierre, un vieux berger du pays de Luchon qui a consacré toute son existence à ses moutons , et assumé avec fierté son attachement indéfectible aux traditions et à la mémoire des anciens. Dans ses magnifiques photographies, l’autodidacte Jean Garcia met en exergue la rudesse d’une vie, les contraintes de la nature en montagne et les exigences quotidiennes d’un troupeau dans les Pyrénées.

Accès : Bibliothèque municipale aux horaires d’ouverture. Programmation municipale. Entrée Gratuite. Ne manquez pas la CONFERENCE photographique « Pastoralisme et Traditions » animée par l’auteur des photographies Jean Garcia, qui sera donnée le vendredi 6 mai à 19h à la bibliothèque municipale, suivie par le VERNISSAGE de l’exposition. Programmation municipale. Entrée Gratuite. Enfin pour compléter ce programme pyrénéen, le samedi 21 mai à 19h30, le chœur d’hommes Barlounguère de St Girons, viendra donner un CONCERT et réchauffer de ses plus belles chansons l’Eglise de Grenade à l’occasion de cette exposition sur les Pyrénées.

Programmation municipale. Entrée Gratuite.

Jean Garcia

ESPACE L’ENVOL 1 Rue Paul Bert Grenade

dernière mise à jour : 2022-04-19 par