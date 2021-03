Exposition photographique par Monique Dohogne, 2 avril 2021-2 avril 2021, Lignières.

Exposition photographique par Monique Dohogne 2021-04-02 14:30:00 – 2021-04-30 18:00:00

Lignières Cher Lignières

La Campagne et la Nature se révèlent à Monique et lui font découvrir un monde aux mille facettes . C est ici qu’elle est à sa place.

Partir avec son appareil photo c est partir à l aventure d un monde inconnu. Le voyage n’est jamais le même: « Je rentre dans un monde magique et je découvre une beauté de la vie C est une musique et une danse et j y vois les couleurs dans un monde très particulier. J entrevois et je caresse du bout des yeux un instant ou je me sens libre.

Après le monde des arbres, Monique nous revient avec le monde de l’eau!

Des photographies où la lumière sublime l’eau et ses élements.

accueil@lignieresenberry-tourisme.fr +33 2 48 60 20 41 http://www.lignieresenberry-tourisme.fr/

Après le monde des arbres, Monique nous revient avec le monde de l’eau!

Des photographies où la lumière sublime l’eau et ses élements.

La Campagne et la Nature se révèlent à Monique et lui font découvrir un monde aux mille facettes . C est ici qu’elle est à sa place.

Partir avec son appareil photo c est partir à l aventure d un monde inconnu. Le voyage n’est jamais le même: « Je rentre dans un monde magique et je découvre une beauté de la vie C est une musique et une danse et j y vois les couleurs dans un monde très particulier. J entrevois et je caresse du bout des yeux un instant ou je me sens libre.

Monique Dohogne