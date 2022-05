Exposition photographique : “Notre temps libre” Saint-Jouin-Bruneval Saint-Jouin-Bruneval Catégories d’évènement: Saint-Jouin-Bruneval

Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime Saint-Jouin-Bruneval Une exposition de peintures à l’huile et pastel par les artistes du collectif Temps Libre : Capucine, Catherine, Margarita, Josiane et Florent. Entrée gratuite, le samedi et le dimanche de 14h à 21h, à l’Imaginearium.

