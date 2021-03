Sées Sées Orne, Sées Exposition photographique « Naturellement beau et fragile » de Christian Dupont et Jean-Marie Foubert Sées Catégories d’évènement: Orne

Sées

Exposition photographique « Naturellement beau et fragile » de Christian Dupont et Jean-Marie Foubert, 16 avril 2021-16 avril 2021, Sées. Exposition photographique « Naturellement beau et fragile » de Christian Dupont et Jean-Marie Foubert 2021-04-16 09:00:00 09:00:00 – 2021-06-07 18:00:00 18:00:00 Jardins du Palais d’Argentré Halles de Sées

Sées Orne A travers une vingtaine de clichés, partez à la découverte de la beauté fragile de la nature normande. Exposition en extérieure sur les grilles des Jardins d’Argentré et des Halles.

Jardins du Palais d'Argentré Halles de Sées
Sées