du mercredi 27 octobre au dimanche 21 novembre à FERRIERES

Venez découvrir le micro-monde de Jessica dans lequel elle aime se perdre à travers l'exposition de ses photographies. Parfois abstrait ou magique, les photographies sont surprenantes. Rendez-vous au Bistrot – 11 Grande rue à Ferrières. Entrée libre

Exposition photographique "Nature Givré"
FERRIERES
Cour de l'Abbaye, Ferrieres-en-gatinais
Ferrières-en-Gâtinais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T07:00:00 2021-10-27T19:00:00;2021-10-28T07:00:00 2021-10-28T19:00:00;2021-10-29T07:00:00 2021-10-29T19:00:00;2021-10-30T08:00:00 2021-10-30T19:00:00;2021-10-31T07:00:00 2021-10-31T17:00:00;2021-11-03T06:00:00 2021-11-03T18:00:00;2021-11-04T06:00:00 2021-11-04T18:00:00;2021-11-05T06:00:00 2021-11-05T18:00:00;2021-11-06T07:00:00 2021-11-06T18:00:00;2021-11-07T07:00:00 2021-11-07T17:00:00;2021-11-10T06:00:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-11T06:00:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-12T06:00:00 2021-11-12T18:00:00;2021-11-13T07:00:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-14T07:00:00 2021-11-14T17:00:00;2021-11-17T06:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-18T06:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-19T06:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T07:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T07:00:00 2021-11-21T17:00:00

