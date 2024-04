Exposition photographique: Minéralité Accueil Patrimoine Coly-Saint-Amand, lundi 8 avril 2024.

Exposition photographique: Minéralité Accueil Patrimoine Coly-Saint-Amand Dordogne

Le minéral est ici le fil conducteur d’un itinéraire photographique dans la vallée vallée naturelle, habitée, exploitée ou ré-inventée.

Cette exposition photographique originale a été créée par l’équipe du Pôle d’interprétation de la Préhistoire, en étroite collaboration avec le service du patrimoine et de l’Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine. Elle inaugure une série d’expositions qui seront consacrées aux patrimoines naturels et culturels du Grand site de France Vallée de la Vézère.

Le minéral est ici le fil conducteur d’un itinéraire photographique dans la vallée vallée naturelle, habitée, exploitée ou ré-inventée. Sont présentés des clichés réalisés lors des récentes campagnes photographiques menées par le service du patrimoine et de l’Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine qui, depuis 2011, a engagé une étude ambitieuse sur le patrimoine architectural et paysager de la vallée de la Vézère. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08

fin : 2024-05-06

Accueil Patrimoine 26 route de l’Abbaye

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Exposition photographique: Minéralité Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère