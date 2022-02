Exposition Photographique Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’évènement: île de France

Exposition Photographique Médiathèque Hélène Berr, 1 mars 2022 au 27 mars 2022, Paris.

dimanche

de 13h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 19h00

gratuit

« SOUDAIN LA NUIT » La nuit est un temps symbolique de possibles métamorphoses ou de vérité. La traverser nous fait entrer dans un état de veille, à contretemps de la société. Dépouillés de nos automatismes un territoire apparait dans lequel nous pouvons écouter les «bruits du cœur ». Née en 1977 dans nord de la France, Gaëtane Girard est d’abord attirée par la littérature qu’elle étudie à l’université de Lille. Le glissement entre les lettres et la photographie se fait de façon naturelle dans cette fascination de découvrir et raconter le monde. Elle commence des études de photographie à l’École EFTI à Madrid où elle reçoit le prix du Jury en 2004. Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

6 : Bel-Air (Paris) (277m) 71 : Hôpital Rothschild (Paris) (17m)

Contact : https://fr-fr.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

