Exposition photographique : « L’œuvre des architectes Raymond Barbaud et Edouard Bauhain en Angoumois »

du vendredi 15 octobre au samedi 16 octobre à L’Alpha, médiathèque de GrandAngoulême

Découvrez le regard sensible du photographe angoumoisin Grégory Brandel sur des immeubles datant de la fin du XIXe siècle alliant éclectisme, rationalisme et Art nouveau. Cette exposition est ouverte du mardi 12 octobre au samedi 6 novembre. Pour accompagner la visite de l’exposition, un livret a été conçu par le service Ville et Pays d’Art et d’Histoire. Ce livret « focus » offre des précisions sur les productions d’Edouard Bauhain (1864-1930) et de Raymond Barbaud (1860-1927) en Angoumois. Pour en savoir plus … Lisa Lamazerolles vous accompagne dans votre découverte de l’exposition le samedi 23 octobre et le samedi 6 novembre (16h-17h).

Gratuit. Entrée libre.

2021-10-15T10:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T18:00:00

