Nantes

Exposition photographique « Limite(s) » Salle d’Expositions Manu, 6 mars 2022, Nantes. 2022-03-06

Horaire : 10:00 18:30

Gratuit : oui Tout public L’atelier Photographique de l’Erdre présente son exposition annuelle, sur le thème « Limite(s) ». Cette exposition est le résultat d’un travail collectif au sein de l’Atelier Photographique de l’Erdre. Elle présente 21 séries de 3 à 5 photographies (66 photographies au total), chacun des auteurs donnant son interprétation du thème « Limite(s) », choisi pour l’exposition annuelle de l’Atelier. Le thème « Limite(s) » a beaucoup questionné et s’est révélé finalement plus ardu qu’il n’y paraissait au départ. Certes, nous sommes entourés de limites. Limites physiques facilement identifiables, limites imaginaires ou symboliques. Notre sélection devait éviter deux écueils : la banalité d’une part, un trop grand hermétisme d’autre part. Les échanges ont été nombreux et fréquents malgré les difficultés de la période. Nous espérons que les séries photographiques choisies pour cette exposition par l’Atelier Photographique de l’Erdre rendront compte de l’intérêt et de la complexité du sujet et qu’elles trouveront un écho dans vos imaginaires. Salle d’Expositions Manu adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

0671003784 https://www.atelierphotographiquedelerdre.fr/

