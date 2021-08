Périgueux Cathédrale Saint-Front Dordogne, Périgueux Exposition photographique “L’esprit des pèlerinages” de Loïc Mazalrey Cathédrale Saint-Front Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

### Suivez les traces des pèlerins de Compostelle en photos ! Loïc Mazalray, photographe bergeracois, présente une exposition de photos issues de son livre “L’esprit des pèlerinages” qui suit les traces des pèlerins sur les chemins vers Saint-Jacques de Compostelle.

Gratuit. Entrée libre. Rdv : cathédrale Saint-Front, aile Sud.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00

