Depuis plus de 15 ans, un groupe toujours régulier de baigneuses se retrouve tous les jours en période hivernale, soit de septembre à avril sur la plage de Traon Erc'h, petite plage roscovite dans le Finistère. Située tout à côté du port en eaux nprofondes, exposée à l'Est, cette toute petite plage en cuvette, abritée des vents d'Ouest par quelques tamaris bénéficie d'une baignade toujours possible, quels que soient les coefficients de marée. nComposé d'une quinzaine de portraits mais également d'une vingtaine de photos de type reportage, ce sujet photo réalisé au cours de l'hiver 2020-2021 par Patrick Merret.

