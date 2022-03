Exposition photographique : Léa Dabrowski et Gaspard Claude Villers-sur-Mer, 19 mars 2022, Villers-sur-Mer.

Exposition photographique : Léa Dabrowski et Gaspard Claude Le Villare – Centre associatif et culturel 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer

2022-03-19 10:00:00 – 2022-03-26 12:00:00 Le Villare – Centre associatif et culturel 26 Rue du Général de Gaulle

Villers-sur-Mer Calvados Villers-sur-Mer

Cette exposition photographique de Léa Dabrowski et Gaspard Claude fait la part belle au noir et blanc, et au talent de ces deux artistes prometteurs. En utilisant tour à tour l’architecture, le corps et les instants, ces photographes capturent l’authenticité, jouant de perspectives, de lignes et d’émotions. Résultats de voyages, mais également de scènes à priori anodines du quotidien, ces œuvres nous proposent une interprétation ouverte, nous laissant une place de choix dans leur univers, nous rappelant à nos propres émotions.

Photographe Caennaise autodidacte. Léa Dabrowski commence la photographie au printemps 2019. Très vite son style s’affine et le portrait, les corps en mouvement et l’architecture urbaine deviennent ses thèmes de prédilection. Le recours exclusif au noir et blanc est pour elle un gage d’intensité qui permet d’amplifier la force des lignes et les émotions que dégagent ses clichés. Elle invente des histoires, capture des moments de vie et essaye de proposer sa propre esthétique en jouant avec les matières et textures dans ses clichés.

Gaspard Claude est un artiste français habitant à Paris. Après un master en école de journalisme et un passage par sciences po, le jeune homme de 27 ans s’est pris de passion pour la photographie de rue sous son prisme artistique. L’ensemble de ses photographies en noir et blanc sont faites dans la plus grande discrétion à l’aide d’un Ricoh GR 3. L’utilisation d’un appareil compact discret permet à Gaspard de conserver l’authenticité des instants qu’il croise. Entre poésie, humour et questionnements, son travail créatif repose sur la captation de scènes issues de la banalité de notre quotidien ; des non-évènements de rue souvent passés inaperçus. Les détails de ses photographies, réalisées pour la plupart dans son quartier parisien, donnent à penser et laissent à chacun la liberté de les interpréter comme il l’entend.

Ouvert du mardi au samedi.

Les tirages de l’exposition seront proposés à la vente.

contact@space-villers.fr +33 2 31 14 51 65 https://www.space-villers.fr/

Le Villare – Centre associatif et culturel 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer

