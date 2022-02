Exposition photographique : Le spectacle doit continuer Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Exposition photographique : Le spectacle doit continuer Médiathèque Françoise Sagan, 1 mars 2022 au 20 mars 2022, Paris.

Depuis 2016 Bruno Loton réalise des photographies argentiques lors de mouvements sociaux auxquels il participe à Paris. “Dans des séries qui mettent en scène les manifestants et les forces de l’ordre, je rapporte des épisodes d’affrontements qui mettent en situation les moyens déployés pour se maintenir à distance. Je tente de retranscrire l’atmosphère particulière des confrontations et les tensions perceptibles durant les instants qui les accompagnent.” Cette sélection constitue un témoignage qui documente l’expérience de manifestation et l’interroge comme outil démocratique effectif, sans récuser sa légitimité ni sa nécessité. En savoir plus sur Bruno Loton Exposition dans le cadre des Jeudis de l’actualité Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

Contact : 01.53.24.69.70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

