Exposition photographique Le corsaire Maewan Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Exposition photographique Le corsaire Maewan
99 rte de la Patinoire Bibliothèque – Médiathèque de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

2022-12-17 – 2022-03-04

Bibliothèque – Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire

Chamonix-Mont-Blanc

Embarquez le temps d'une exposition à bord du voilier d'expédition « Maewan IV » de retour après sept années à travers les océans.
mediatheque@cc-valleedechamonixmb.fr +33 4 50 53 34 82 http://www.mediatheques-valleedechamonix.fr/

