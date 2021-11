Lignières Lignières Cher, Lignières Exposition photographique : l’Auvergne par Jean-Philippe Veau Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

2021-11-23 – 2022-01-15

Lignières Cher Lignières Laissez-vous séduire par la profondeur des clichés noirs et blancs de Jean-Philippe Veau, ses souvenirs de nombreux séjours et pas seulement en hiver. Jean-Philippe Veau, dont la passion de la photographie est bien connue des Ligniérois, expose l’Auvergne, en toute saison. En noir et blanc, une atmosphère, un autre univers… accueil@lignieresenberry-tourisme.fr +33 2 48 60 20 41 https://www.lignieresenberry-tourisme.fr/ Laissez-vous séduire par la profondeur des clichés noirs et blancs de Jean-Philippe Veau, ses souvenirs de nombreux séjours et pas seulement en hiver. Jean-Philippe VEAU

