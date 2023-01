Exposition photographique Lalique en grand Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Wingen-sur-Moder EUR Depuis plus de 100 ans, des oeuvres sont créées au sein de la manufacture Lalique à Wingen-sur-Moder grâce à des savoirfaire d’exception. Dans le secret des ateliers, que ce soit près des fours ou des meules, des hommes et des femmes travaillent de concert pour la réalisation de pièces qui seront vendues dans le monde entier. Quel que soit leur poste, ils sont tous des maillons importants d’une chaîne invisible. Avec l’exposition Lalique en grand, le musée propose de lever un peu le voile grâce à des photographies en grand format (120x180cm) réalisées par Karine Faby. Elles permettent de découvrir ce qui se passe à l’intérieur de la cristallerie qui ne se visite pas, du laboratoire du chimiste, qui définit la composition exacte du cristal en fonction des pièces qui vont être fabriquées et des couleurs souhaitées, à l’équipe de la logistique qui conditionne les pièces pour être envoyées aux quatre coins de la planète. Entrée payante comprise dans le prix du musée En partenariat avec France 3 Grand Est +33 3 88 89 08 14 Wingen-sur-Moder

