Exposition photographique : « La nature dans mon quartier : regards d’habitant·es » 5e Lieu Strasbourg, vendredi 31 mai 2024.

Exposition photographique : « La nature dans mon quartier : regards d’habitant·es » Entre 2020 et 2023, la Ville de Strasbourg a lancé un concours de photographie amateure visant à mettre en lumière le patrimoine 31 mai – 2 juin 5e Lieu L’exposition a lieu dans la cour du 5e Lieu

Début : 2024-05-31T11:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Entre 2020 et 2023, la Ville de Strasbourg a lancé un concours de photographie amateure visant à mettre en lumière le patrimoine

naturel, paysager et urbain de Cronenbourg, de Hautepierre, des Poteries et du Hohberg.

Découvrez une sélection de photographies réalisées lors des précédentes éditions.

5e Lieu 5 place du Château 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin Grand Est http://5elieu.strasbourg.eu

