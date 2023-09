Cet évènement est passé Exposition photographique « La faune dans le 11e » Mairie du 11e arrondissement Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Exposition photographique « La faune dans le 11e » Mairie du 11e arrondissement Paris, 25 septembre 2023, Paris. Du lundi 25 septembre 2023 au vendredi 06 octobre 2023 :

.Tout public. gratuit

Architecture, enseignes et art de rue : Venez découvrir le bestiaire du 11e arrondissement. A travers les clichés de Nadine

Percheron, photographe passionnée du 11e, venez vous promener et

(re)découvrir la diversité de la faune qui nous entoure. Détails d’architecture, de ferronnerie, enseignes et œuvres d’art urbain,

vous vous baladerez au sein du bestiaire riche, parfois insoupçonné, de cet

arrondissement. Mairie du 11e – Galerie de la salle des fêtes (2e étage) Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 Paris Contact : democratielocale11@paris.fr

