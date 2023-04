Exposition photographique « La Faune dans le 11e » Centre Paris Anim’ Mercoeur Paris Catégories d’Évènement: île de France

Exposition photographique La faune dans le 11e : architecture, enseignes et art urbain. Dans le cadre du jeu de piste » La faune et la flore du 11e « , organisé conjointement par la commission Culture et patrimoine du Conseil de quartier Léon Blum – Folie Régnault et l’association MJC Paris-Mercoeur, venez découvrir l’exposition photographique de Nadine Percheron, sur le thème » La faune dans le 11e « . Au travers de détails d’architecture, d’enseignes et d’œuvres d’art urbain, vous vous baladerez au sein du bestiaire, parfois insoupçonné, du 11ème arrondissement. Vernissage : Jeudi 11 mai, à 19h Entrée libre. Centre Paris Anim’ Mercoeur 4 rue mercoeur 75011 Paris Contact : 01.43.79.25.54 sij@mercoeur.asso.fr

