Exposition photographique Immersion Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhône

Venez comparer la beauté de la flore terrestre à celle marine grâce à l’exposition photographique Immersion en présence des artistes Mme Eva LERGER et M Pierre-Yves TABLEAU.



Elle aura lieu du 04 au 11 mai 2024 du lundi au samedi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. Ouverture les jours fériés de 10h à 17h.



Eva LEGER



Diplômée de l’école de stylisme modélisme ESMOD à Paris et intègre le

milieu de la mode et du design.

C’est à partir de 2019 que Eva se passionne pour la photo, un nouvel

outillage visuel qui lui permet de s’exprimer à travers la nature, qui devient

un refuge et une liberté. Ce mode d’expression lui donne l’occasion d’un

travail de composition de l’image et d’une exploration graphique.

Le regard optimiste et poétique de la photographe, une immersion dans les

lumières et les couleurs florales, flottant entre ciel et terre.



Eva a exposé

Avril 2023 à La Ciotat Chez les frérots

Août 2023 à L’Office du Tourisme de La Ciotat La Ciotat sous les feux de la

rampe

Novembre 2023 à la galerie de La Gare de l’Escalet Is Coming Back.



Pierre-Yves TABLEAU



« Habitant de La Ciotat depuis 2000 je suis webmaster et photographe 360 freelance.

Passionné de plongée sous-marine je suis fasciné par la richesse extraordinaire des formes et couleurs offerts par dame nature de l’autre côté du miroir.

J’affectionne particulièrement la macrophotographie des Spirographes (famille Sabella) dont les détails me font penser à des plumes de mer. » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-11

Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur bienvenue@destinationlaciotat.com

