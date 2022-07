Exposition photographique « Il était une fois la nuit » de Carole Reboul

Exposition photographique « Il était une fois la nuit » de Carole Reboul, 21 juillet 2022, . Exposition photographique « Il était une fois la nuit » de Carole Reboul



2022-07-21 – 2022-08-20 Cette exposition est une ode à la nuit. Il est important de pouvoir observer le ciel étoilé, pour mieux comprendre notre place dans l'Univers. L'obscurité est un besoin vital pour tous les êtres vivants, faune et flore y compris. Cet équilibre est fragilisé par la pollution lumineuse. Heureusement, des solutions se mettent en place, afin que le ciel étoilé puisse continuer à être admiré par les générations futures. Photos extraites du livre « Il était une fois la nuit ». Ce sont 10 tirages qui abordent les différentes facettes de la nuit : les étoiles, l'obscurité, la faune, l'émerveillement… Chacune des photos a été réalisée en utilisant des techniques totalement différentes, toujours à la prise de vue, sans retouche, en expérimentant sur les poses longues et la lumière, mais jamais de la même façon.

