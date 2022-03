Exposition photographique “HIRA GASY Tanindrazana à Douarnenez (29) Le Larvoratoire Photographique Ploaré Catégories d’évènement: Finistère

du vendredi 11 mars au vendredi 18 mars à Le Larvoratoire Photographique

**Exposition photographique “HIRA GASY -Tanindrazana”** Une première partie de l’exposition est consacrée au **Hira Gasy**, le téhatre musical des paysans malgaches, une seconde, “**Tanindrazana**” aux portraits de six artistes: **Monja**, **Medicis**, **Vaovy**, **Donné Sahondrafinina, Balzac** et **ZMG**, six figures importantes de la musique malgache, auxquels **Erwan Larzul** veut, une nouvelle fois, rendre hommage. “_Le vrai tombeau des morts, c’est le coeur des vivants._” Jean Cocteau. Vernissage **le 11 mars à 18h30** suivi d’un concert de **MAR’NA** . – * Une exposition annoncée dans l’Agenda de **Madagascar-musiques.net** – Photos d’Erwan Larzul Le Larvoratoire Photographique 20 rue Anatole France 29100 Douarnenez Ploaré Finistère

2022-03-11T15:30:00 2022-03-11T19:30:00;2022-03-12T15:30:00 2022-03-12T19:30:00;2022-03-15T15:30:00 2022-03-15T19:30:00;2022-03-16T15:30:00 2022-03-16T19:30:00;2022-03-17T15:30:00 2022-03-17T19:30:00;2022-03-18T15:30:00 2022-03-18T19:30:00

