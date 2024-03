Exposition photographique « Gloire au lin » d’Hervé Ronné Maison à Pondalez Morlaix, mardi 2 avril 2024.

Une mer bleu pastel au milieu des monts d’Arrée, tel était le paysage dans lequel pouvait se plonger le voyageur du XVIIe siècle, ébloui par cette houle végétale de la Bretagne. Des semences lettones arrivées à Roscoff, au drap de lin habillant seigneurs et riches commerçants d’ici et d’ailleurs, la culture du lin était en centre de la vie économique et sociale. Les images d’Hervé Ronné remontent le fil des siècles en quête de la vie des hommes et des femmes qui ont fait la fortune du pays de Morlaix.

Une belle balade photographique à la rencontre des paysages, des lavoirs à lin, des enclos paroissiaux, des manoirs, des demeures de tisserands et des maisons à pondalez morlaisiennes, uniques au monde.

Visite de l’exposition sur les horaires d’ouverture de la Maison à Pondalez (info disponible en ligne https://musee.ville.morlaix.fr/infos-pratiques/) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 10:00:00

fin : 2024-10-31 17:00:00

Maison à Pondalez 9 Grand Rue

Morlaix 29600 Finistère Bretagne

