Exposition photographique » FUNGI ! » de Hélène COQ, 25 août 2022, .

Exposition photographique » FUNGI ! » de Hélène COQ



2022-08-25 – 2022-09-21

« Mes pas me ramènent dans les bois de mon enfance, pentes sombres et denses, pleines de vie, qui nous offraient le bois de chauffage, les jeunes pousses des taillis et les fougères pour nos cabanes, les châtaignes cuites au feu de cheminée, et jusqu’à 22 espèces de champignons dans nos assiettes.

J’arpente presque chaque jour ce petit territoire, et de tous ses occupants ce sont bien les champignons qui captent le plus mon regard. Mon équipement : un panier, un bâton, et mon boîtier avec son objectif macro.

Le règne mystérieux des Fungi, ni animal ni végétal, convoque toute une fantasmagorie ancestrale. Il est question ici de vie et de mort, de pouvoirs chamaniques, de plaisir et de danger.

C’est leur esthétique que je veux fixer, graphique et géométrique parfois, sensuelle très souvent. La lumière souligne des architectures organiques, révèle des paysages surprenants. »

Hélène Coq

dernière mise à jour : 2022-07-06 par