du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Manoir de Goaz Froment

Lors des Journées européennes du patrimoine, **exposition de photos en noir et blanc, dans l’ancienne écurie du Manoir**, des foires du Ménez Bré, Pédernec, Bulat-Pestivien et Kerien. **Foires aux Chevaux,** du haut du Ménez Bré à la grande foire de Kerien, Alain Le Bourdonnec prend ici et là l’ambiance rurale et conviviale de ces rassemblements d’éleveurs passionnés du trait breton, sans qui ils auraient aujourd’hui disparu. Alain Le Bourdonnec photographe, membre de Objectif Images Trégor. _**Accès d’exposition gratuite.**_ _Vernissage vendredi 16 septembre, à partir de18h. Ouverture samedi et dimanche de 14h à 18h._ _**Visites guidées :**_ _uniquement les extérieurs, et uniquement samedi et dimanche , 17 et 18 septembre, 14h à 18h. Départ toutes les 1/2 heures. Goûter payant sur place (sous réserve des “conditions sanitaires”)_ _**Visites guidées payantes**_ _Tarifs préférentiels #JEP21 adulte 2 €, – 18 ans gratuit_

Expo dans l’ancienne écurie du Manoir, accès gratuit / Visites guidées payantes tarif préférentiel JEP21 : 2 €

Exposition de photos en noir et blanc d’Alain Le Bourdonnec, des foires du Ménez Bré, Pédernec, Bulat-Pestivien et Kerien.

Manoir de Goaz Froment Goas Froment 22420 Le Vieux-Marché Plouaret Côtes-d’Armor



2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T20:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00