EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE Rue du Canal Fillé, dimanche 17 mars 2024.

Véritable voyage photographique et illustré sur la disparition du lac Poopó, deuxième plus grand lac de Bolivie, cette exposition est le fruit de plus d’un an et demi d’enquête. Elle offre un regard critique sur une catastrophe environnementale avec de profondes conséquences. Des villages abandonnés. Une migration forcée. Des bateaux attaqués par le temps. Des oiseaux qui ne viennent plus. Le reflet disparu de ses habitants. Quel est l’héritage des orphelins du Poopó ?

[….] Environ 350 familles de pêcheurs dépendaient du lac. Les mouvements de bancs de poisson étaient plus importants et on ne brulait pas sous le soleil. . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17

fin : 2024-10-30

Rue du Canal Centre d’Art Ile MoulinSart

Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire centre.art@cc-valdesarthe.fr

